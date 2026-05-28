Россия не планирует выходить из ОБСЕ

Фото: depositphotos/labrador

Москва в настоящее время не рассматривает возможность выхода из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом в интервью газете "Известия" заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, ОБСЕ – это практически уникальная платформа, позволяющая напрямую доносить точку зрения РФ до представителей стран НАТО и европейских государств.

Полянский подчеркнул, что выступления российской стороны фиксируются и передаются в столицы, а альтернативных площадок для такого диалога на данный момент не существует.

Ранее Полянскийсообщил, что позицию России по теракту ВСУ в Старобельске в ходе заседания Постсовета ОБСЕ слушал полный зал. По его словам, были приведены данные, которые свидетельствуют о том, что силы Украины наносят удары по гражданским объектам, а Россия – по военной инфраструктуре.