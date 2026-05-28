28 мая, 04:58Транспорт
Правила прохождения техосмотра в России обновят к 2028 году
Правительство РФ утвердило план по модернизации процедуры техосмотра в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Минтранс, МВД и Минсельхоз должны разработать комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения.
Отчитаться о результатах ведомства обязаны к 2028 году, а в дальнейшем – направлять доклады по мере необходимости.
Ранее МВД представило обновленную редакцию проекта по контролю за проведением техосмотра. В ведомстве пояснили, что проект предусматривает упрощение процедуры отключения недобросовестных операторов от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).