Правила прохождения техосмотра в России обновят к 2028 году

Правительство РФ утвердило план по модернизации процедуры техосмотра в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Минтранс, МВД и Минсельхоз должны разработать комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения.

Отчитаться о результатах ведомства обязаны к 2028 году, а в дальнейшем – направлять доклады по мере необходимости.

Ранее МВД представило обновленную редакцию проекта по контролю за проведением техосмотра. В ведомстве пояснили, что проект предусматривает упрощение процедуры отключения недобросовестных операторов от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).