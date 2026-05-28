Ведущие театры Москвы покажут спектакли на фестивале "Театральный бульвар"

Ведущие московские театры покажут свои спектакли на всех площадках Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, в июне жители и гости города смогут посетить более 10 постановок под открытым небом.

Фестиваль стартует 30 мая. В этот день в амфитеатре парка у Политехнического музея можно будет увидеть мюзикл Детского музыкального театра юного актера "Волшебник Изумрудного города". А 31 мая Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит посетителям Парка Горького оперу-балет "Дюймовочка" на главной сцене. Представления начнутся в 14:00 и 18:00.

6 июня на Пушкинской набережной в Парке Горького состоится показ концертной версии постановки "Багдадский вор и черная магия" Московского академического театра имени Владимира Маяковского. 7 июня зрители смогут увидеть спектакль "Мое загляденье" Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, который покажут в парке у Политехнического музея. В этот же день на Чистопрудном бульваре представят "Звездный билет" Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

14 июня гостей фестиваля ждет музыкальное кабаре "Концерт для актера с оркестром", которое в Парке Горького покажет Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Также в этот день Театр "У Никитских ворот" представит постановку "Песни нашего двора" на Покровском бульваре.

Российский академический молодежный театр покажет спектакли в парке у Политехнического музея 23 и 24 июня, а также на Чистопрудном бульваре 28 июня.

Помимо этого, на Чистопрудном бульваре 27 июня покажут постановку Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова "Журавль", а 30 июня там же спектакль "Стойкий оловянный солдатик" представит Государственный академический Малый театр России.

Кроме того, на фестивале свои постановки покажут:



Московский театр "Современник";

Московский театр Олега Табакова;

Государственный академический театр имени Моссовета.

Также гости мероприятия смогут увидеть постановки студентов ведущих театральных вузов и выступления солистов крупнейших театров.

В свою очередь, юные горожане с родителями могут увидеть спектакль "Не буду просить прощения" Московского детского сказочного театра. По сюжету мальчик по имени Вова обижается на маму, которая не купила ему игрушечную лошадь, и убегает из дома в поисках другой матери. Ближайший показ пройдет 3 июня.

