26 мая, 15:54

Культура

Фурсин: труппы московских театров выступят с гастролями за рубежом

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Труппы столичных театров выступят с гастролями в нескольких странах в 2026 году, в том числе в Таиланде. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Он напомнил, что театры города стали чаще гастролировать за рубежом. Например, в прошлом году коллективы выступили в Китае, Армении, Тунисе, Вьетнаме и других странах.

По словам Фурсина, эта работа продолжится. Сейчас утверждается гастрольный график на период межсезонья.

Ранее была анонсирована афиша третьего сезона Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар". В мероприятии примут участие ведущие театры Москвы и регионов, знаменитые артисты и студенческие коллективы. Главной площадкой станет Пушкинская набережная в Парке Горького.

