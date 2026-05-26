Фурсин: труппы московских театров выступят с гастролями за рубежом

Труппы столичных театров выступят с гастролями в нескольких странах в 2026 году, в том числе в Таиланде. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Он напомнил, что театры города стали чаще гастролировать за рубежом. Например, в прошлом году коллективы выступили в Китае, Армении, Тунисе, Вьетнаме и других странах.

По словам Фурсина, эта работа продолжится. Сейчас утверждается гастрольный график на период межсезонья.

Ранее была анонсирована афиша третьего сезона Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар". В мероприятии примут участие ведущие театры Москвы и регионов, знаменитые артисты и студенческие коллективы. Главной площадкой станет Пушкинская набережная в Парке Горького.

