27 мая, 04:44Происшествия
Север Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана
Армия обороны Израиля сообщила о ракетном ударе по северным районам страны со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что один снаряд упал на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.
В нескольких районах на севере страны была объявлена воздушная тревога. Подробности обстрела уточняются.
Ранее в Ливане заявили, что свыше 30 человек погибли в результате израильских ударов по территории страны. Еще 40 получили ранения. В министерстве здравоохранения республики назвали произошедшее массовым убийством.
