Север Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана

Армия обороны Израиля сообщила о ракетном ударе по северным районам страны со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что один снаряд упал на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

В нескольких районах на севере страны была объявлена воздушная тревога. Подробности обстрела уточняются.

Ранее в Ливане заявили, что свыше 30 человек погибли в результате израильских ударов по территории страны. Еще 40 получили ранения. В министерстве здравоохранения республики назвали произошедшее массовым убийством.