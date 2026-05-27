В КНДР прошли успешные испытания новых ракетных систем

В КНДР прошли испытания новых ракетных систем, включая крылатую ракету с искусственным интеллектом. За пусками на полигоне Академии национальной обороны наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе испытаний проверялась мощность боевой части специальной тактической баллистической ракеты, надежность навигации 240-мм управляемого реактивного снаряда увеличенной дальности и точность тактической крылатой ракеты с технологиями ИИ. Ким Чен Ын назвал испытания значительным техническим прогрессом в укреплении обороноспособности.

Лидер КНДР отметил полную модернизацию систем управления огнем и автоматики пусковых установок, подчеркнув, что обладание большой разрушительной силой – необходимое условие сдерживания войны. Он поручил ускорить производство сверхсовременных вооружений для гарантии суверенитета страны.

Ранее в Объединенном командовании начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) заявили, что Северная Корея произвела пуск нескольких снарядов в сторону Желтого моря, включая баллистические ракеты малой дальности. В сообщении отмечается, что это первый запуск баллистических ракет КНДР за 37 дней и 8-й с начала года.