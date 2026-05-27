США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины в ООН

США не стали подписывать совместное антироссийское заявление, инициированное Киевом и западными странами в ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при организации Андрея Мельника.

По его словам, к документу присоединились 47 государств, в том числе Венгрия и Словакия, а также Евросоюз.

До этого Соединенные Штаты отказались поддерживать антироссийскую резолюцию по Украине в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Документ на рассмотрение внесли Канада и Нидерланды.

Однако резолюция была поддержана 12 странами, еще 10 воздержались от голосования (среди них Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия). При этом отмечается, что документ не имеет юридических последствий.