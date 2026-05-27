Спасатели извлекли третьего погибшего из-под завалов на месте пожара в доме в Липецке

Спасатели извлекли третьего погибшего из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Среди погибших оказался один ребенок. На данный момент пожар полностью ликвидирован. Причину ЧП устанавливают дознаватели ведомства.

О возгорании в частном доме в Липецке стало известно вечером 26 мая. Происшествие сопровождалось хлопком, произошло частичное обрушение конструкций.

Кроме того, огонь охватил стоявшие рядом автомобили и постройки во дворе.