Эксперт Колобова предупредила о тиках и экземе при избыточной продуктивности

Погоня за продуктивностью 24/7 превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности, предупреждают психологи. Как перестать жить в режиме плывущего против течения и найти баланс между работой и жизнью, расскажет Москва 24.

"Три задачи, остальное – бонус"

Стремление быть продуктивным круглосуточно в конечном итоге ведет к серьезным психическим проблемам, включая депрессию, заявила News.ru психолог Анна Старченко. По ее словам, современное общество нередко оценивает личность не по качествам, а по уровню загруженности.

"В современном мире продуктивность все чаще становится не инструментом, а способом восприятия собственной ценности. "Успевать все" превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности. Но стремление быть продуктивным 24/7 ведет к выгоранию, тревоге и депрессии", – отметила она.





Анна Старченко психолог Спросите себя: "Что я должен успеть сегодня, чтобы не ругать себя?" Выберите три главные задачи. Остальное – бонус. Мозг не способен работать с высокой концентрацией без перерывов. Без качественного восстановления падают энергия, память, мотивация, пропадает удовольствие от жизни.

По ее мнению, самый опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку исключительно через достижения: тогда даже успехи перестают приносить удовлетворение, а время без дела кажется украденным.

Психолог посоветовала завести дневник "недостижений" и каждый вечер записывать не сделанное, а то, что порадовало: вкусный завтрак, разговор с другом, красивый закат. Также она рекомендовала планировать не только задачи, но и восстановление, отслеживать уровень усталости и делить большие цели на маленькие шаги.

В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова рассказала о способах снятия стресса на работе. По ее словам, индивидуальный подход включает дыхательные упражнения, прогулки и смену отношения к происходящему.

"Чтобы в жизни что-то изменилось, нужно поменять свои действия, а для этого – научиться думать по-другому", – отметила она.

Более эффективным, по мнению эксперта, является коллективный способ: например, в некоторых компаниях практикуют "пятницу нытья": раз в две недели сотрудники собираются и высказывают свои трудности. Это не решает проблемы, но позволяет выпустить эмоции, чтобы они не доходили до пика. Когда сотрудники в нервозном состоянии стараются не высказываться, нервная система не выдерживает, что приводит к фатальным ошибкам и конфликтам, заключила психолог.

Застой, фрустрация и апатия

Общество стремилось к продуктивности 24/7 на протяжении длительного времени, однако, по мнению нейропсихолога Светланы Колобовой, – это прямой путь к истощению.

"После такой изнурительной нагрузки мозгу нужен не просто сон, а качественное восстановление, в противном случае наступает выгорание. Накопление нейромедиатора аденозина – так называемого нейромедиатора усталости – приводит к тому, что, если мозгу не давать отдыхать каждые 90–120 минут, аденозин блокирует рецепторы дофамина и люди перестают чувствовать радость от работы", – пояснила она в беседе с Москвой 24.

Кроме того, при хроническом недосыпе, когда человек продолжает трудиться и дома (например, участвует в созвонах), снижается активность префронтальной коры и многие начинают застревать в рутине. И обычные дела вроде мытья посуды или оплаты квартиры кажутся непосильной проблемой.





Светлана Колобова нейропсихолог Если сравнить человека с лососем – рыбой, которая идет против течения через камни и водопады во время нереста, – то первые 2–4 недели наблюдается дофаминовый драйв, когда кажется, что так можно жить вечно и работать без остановки.

Затем, по словам эксперта, наступает застой длительностью от 1 до 3 месяцев: появляются тревожность, проблемы со сном, кофе перестает помогать. Далее следует период фрустрации, который длится 3–6 месяцев: выполняемые задачи оказываются противны, возникает психосоматика – тики, экземы, синдром раздраженного кишечника.

"В итоге развивается апатия – эмоциональное оцепенение, когда на вопрос о чувствах человек отвечает: "Ничего, все нормально", – появляются провалы в памяти и желание все бросить. В свою очередь, лосось, достигнув цели и отложив икру, погибает от истощения", – пояснила Колобова.

Специалист рекомендовала обязательно внедрить в распорядок дня окна отдыха: 25 минут работы, 5 минут отрыва от экрана. Например, закрыть глаза или посмотреть в окно.

"В офисе необходимо иметь растения, за окном – деревья, то есть все, что подходит под понятие фрактала (например, повторяющиеся рисунки), должно находиться в доступе, и на это следует смотреть. Каждые четыре часа нужен перерыв на 30–60 минут без телефона – время, чтобы перекусить, выпить кофе, но не стоит есть, продолжая работу. Обеденный перерыв создан именно для того, чтобы человек сделал паузу", – добавила неройпсихолог.

Также необходимо спать не меньше 7 часов. Если кажется, что организму достаточно меньше времени, например 4 часа, то через 2 недели такого режима когнитивные тесты покажут падение результатов на 30–50%, отметила эксперт.

"Полезно разделять задачи на важные (требующие внимания) и фоновые. Главное помнить: продуктивность – это марафон, а не спринт, и, если не делать остановок, это заканчивается больничным листом, депрессией и выгоранием", – резюмировала Колобова.

В свою очередь, врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов подчеркнул, что современные условия труда не предполагают круглосуточной продуктивности.

"Круглосуточно никто не работает. Советская власть ввела восьмичасовой рабочий день – это очень важный шаг, потому что деятельность на протяжении такого время является физиологичной", – сказал он Москве 24.



Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Есть мнение, что перерабатывает только тот, кто не умеет организовать деятельность. В Российской Федерации, образовавшейся в 1991 году, бизнес-процессы строились часто естественно: не было специалистов по развитию в новых условиях капитализма, все учились, чему могли. Это и приводило к стрессу, переработкам, конфликтам.

Для того чтобы продуктивно трудиться и быть здоровым, врач рекомендовал активно отдыхать с помощью физической, двигательной, познавательной активности – ходить в театры и кино, вести здоровый образ жизни.

"Лучше не выходить из стресса, а вообще не создавать его, в том числе физиологический. Когда организму некомфортно, начинаются сбои со стороны нервной системы. Поэтому важны сон, отдых, двигательная активность, полноценное сбалансированное питание по макро- и микронутриентам", – добавил нейрофизиолог.

Кроме того, когда человек регулярно двигается, например, бежит, гребет или плывет, возникает физиологическая гипоксия, что, по сути, является хорошим методом профилактики любых стрессовых состояний. Сосуды немного расширяются, изменяются процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга, а сам орган начинает работать более равномерно, без избыточного возбуждения, заключил специалист.