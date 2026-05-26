Ушаков заявил, что РФ и Казахстан подпишут 16 совместных документов

Москва и Астана подготовили к подписанию 16 документов в рамках визита Владимира Путина в Казахстан, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Президенты России и Казахстана подпишут совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов", – цитирует Ушакова РИА Новости.

Речь идет об общности истории двух стран, об усилиях по развитию евразийской интеграции, об общей границе как о пространстве сотрудничества и добрососедства, об экономическом партнерстве двух стран, о языковом и культурном многообразии, о сотрудничестве стран в сфере спорта и образования, а также о совместном взгляде на будущее.

"То есть такой необычный, но весьма значимый и полезный документ", – указал Ушаков.

Сам визит Путина начнется вечером 27 мая. В аэропорту его встретит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Затем в Кедровом доме лидеры двух стран проведут встречу тет-а-тет и неформальный дружеский обед.

Затем 28 мая пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых Путин и Токаев обменяются мнениями по региональным и международным темам, включая вопросы развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

Далее ожидается непосредственно процедура совместного подписания и обмена документами. Кроме того, РФ и Казахстан планируют обменяться уже подписанными заранее документами, которые охватывают разные сферы – от энергетики и финансов до туризма и здравоохранения.

"После церемонии подписания и обмена документами президенты сделают заявление для прессы", – сказал Ушаков.

Визит Путина в Казахстан продлится до 29 мая. Президент РФ посетит республику по приглашению Токаева. Кроме того, все еще возможна встреча лидера РФ и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам Ушакова, она еще не согласовывалась, но не исключена.

