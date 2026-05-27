27 мая, 15:53

The Daily Jagran: женщина в Индии кремировала мужа возле дома на костре из матрасов

Фото: 123RF.com/sbhaumik

Женщина в Индии кремировала мужа возле дома на костре из матрасов, сообщает The Daily Jagran.

По данным СМИ, смерть мужчины наступила после длительного запоя. Его жена Ясодабен рассказала об этом родственникам и стала ждать их приезда. Но они так и не приехали и не оказали никакой помощи женщине.

Через некоторое время после кончины труп начал сильно пахнуть. Кроме того, появились насекомые. Поэтому Ясодабен решила действовать сама.

Тогда женщина постелила матрасы у дома и сожгла тело на них. Родственники мужчины были "потрясены увиденным". Ситуацию взяла под контроль прибывшая на место полиция, а останки перевезли в крематорий, где должным образом провели обряд погребения.

Ранее в индийском штате Гуджарат арестовали пятерых членов семьи, которые сожгли родственника из-за спора о земельном участке. Его избили пластиковыми трубами и деревянными палками, после чего сожгли и закопали тело, чтобы скрыть следы преступления. При этом спор возник из-за участка стоимостью 5 тысяч рупий, то есть 4,2 тысячи рублей.

