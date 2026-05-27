Хорватия не поддержала "сокращенную процедуру" вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не поддержал идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз, подчеркнув необходимость равного подхода ко всем странам-кандидатам. Соответствующее заявление он сделал в Охриде, где провел встречу с главой правительства Северной Македонии Христианом Мицкоски.

Хорватский премьер отметил, что Скопье находится в статусе кандидата уже около 20 лет. На этом фоне он предостерег от введения сокращенных процедур, подчеркнув, что нельзя создавать ситуацию, при которой для одних государств предусмотрен быстрый путь в объединение, а для других – многолетнее ожидание, если Брюссель отойдет от принципа индивидуальных заслуг.

Кроме того, Пленкович указал на существенную разницу в поглощающей способности Украины по сравнению с другими кандидатами. По его словам, речь идет о серьезных последствиях для бюджета Евросоюза и политики в ключевых секторах.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал несправедливым предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза. По данным СМИ, ему не понравилось, что у Киева не будет права голоса, несмотря на присутствие в ЕС.