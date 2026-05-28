Defense News: Пентагон создаст в Миссисипи новый испытательный полигон для беспилотников

Пентагон хочет создать в Миссисипи новый испытательный полигон для беспилотников, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Defense News.

По информации СМИ, проект должен расширить действующие испытательные площадки в Космическом центре NASA имени Джона Стенниса. Кроме того, создание новой базы поможет в разработке наземных, морских и воздушных дронов.

При этом центр, который находится недалеко от побережья Мексиканского залива, в настоящий момент позволяет проводить ракетные испытания и военные разработки, поскольку у него есть обширное воздушное пространство, выход к водным путям и относительная удаленность.

Ранее Пентагон обнародовал новый массив данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). В числе размещенных сведений есть видеозапись, на которой запечатлен неидентифицированный летающий объект над Ираком, от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35.

