Шарипзянов стал первым защитником, получившим премию КХЛ "Золотая клюшка"

Игрок омского клуба "Авангард" Дамир Шарипзянов стал первым защитником – обладателем премии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Золотая клюшка". Об этом сообщает ТАСС.

На премию, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ, были номинированы также форвард минского "Динамо" Сэм Энэс и нападающий магнитогорского "Металлурга" Владимир Ткачев.

Ранее российского хоккеиста Александра Овечкина номинировали на "Кинг Клэнси Мемориал Трофи". Эту награду получают хоккеисты, признанные образцом для подражания как на льду, так и в общественной жизни. Каждая команда может выдвинуть только одного кандидата.

До этого российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов стал основным кандидатом на получение "Колдер Трофи". Эта награда присуждается лучшему новичку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в конце сезона. Решение было принято после голосования экспертов.

