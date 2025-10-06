НХЛ назвала россиянина Демидова главным претендентом на приз лучшему новичку

Фото: ТАСС/AP Photo/Graham Hughes

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов стал главным кандидатом на получение "Колдер Трофи" – награды, вручаемой лучшему новичку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона. Об этом сообщили на официальном сайте лиги.

В частности, его высоко оценил бывший скаут "Канадиенс" по европейскому рынку с 2010 по 2025 год Кристер Рокстром.

"Демидов может забивать своим броском, участвовать в комбинациях и обыгрывать один в один", – рассказал он.

По мнению эксперта, это делает его атакующим игроком, представляющим тройную угрозу для команды противника.

Решение о кандидатуре Демидова было принято после голосования 15 экспертов, из которых 14 отдали свой голос в пользу российского хоккеиста.

Ранее СМИ представили список российских спортсменов из НХЛ, которые должны первыми попасть в Зал славы после завершения карьеры. В перечне фигурируют пять хоккеистов: левый крайний нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин, центральный нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, правый крайний нападающий "Тампы" Никита Кучеров, а также вратарь "Флориды" Сергей Бобровский и голкипер "Тампы" Андрей Василевский.

Кроме того, в списке указаны и другие известные хоккеисты, в том числе капитан и центральный нападающий клуба "Питтсбург" Сидни Кросби, а также центральный нападающий и капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.