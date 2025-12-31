Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 15:30

Общество

Путин выступил с традиционным новогодним телеобращением из Кремля

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин обратился к гражданам с традиционным новогодним телеобращением из Кремля. Трансляция началась в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, где уже наступила полночь.

"Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы всегда рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет", – сказал глава государства.

Российский лидер назвал Новый год уникальным и волшебным праздником, во время которого "сердца открываются для любви и милосердия". По его мнению, именно в этот период люди стараются поддержать и согреть своим вниманием тех, кто в этом особенно нуждается.

"И, конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции", – подчеркнул Путин.

В своей речи президент обратил внимание на то, что граждане России являются единым народом, который связывает свои надежды и планы с судьбой страны и стремится принести ей пользу. Он отметил, что взаимная поддержка придает уверенность в исполнении этих планов.

"Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России", – указал лидер, добавив, что труд, успехи и достижения каждого гражданина формируют новые страницы тысячелетней истории страны.

Более того, единство россиян обеспечивает не только суверенитет и безопасность страны, но и ее развитие и будущее, продолжил Путин.

Отдельно глава государства обратился к участникам специальной военной операции, сделав акцент на веру россиян в победу.

"Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!" – сказал он.

Вместе с тем президент призвал народ продолжать двигаться вперед, добиваться целей и строить будущее для своих потомков.

"Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2026-м годом!" – заключил Путин.

В этом году жители и гости столицы смогут увидеть новогодние видеопоздравления президента, а также Сергея Собянина в семи столичных парках.

В частности, видеопоздравления будут транслироваться в ночь на 1 января на медиаэкранах в Парке Горького, музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", в саду имени Баумана и "Эрмитаже", а также в парке "Митино" и сквере "Радуга".

