Акция "День без турникетов" пройдет 12–13 марта в столичных технопарках

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Первая весенняя акция проекта "День без турникетов" пройдет в московских технопарках 12 и 13 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В указанные дни в московских центрах разработки передовых технологий проведут 15 бесплатных экскурсий. Участники узнают, где и как создаются инновационные продукты, а также смогут протестировать разработки на мастер-классах.

В программу войдут посещение производственных площадок, лабораторий и встречи с разработчиками. Более того, гостям расскажут об открытых вакансиях и программах стажировки.

Акция охватит восемь технопарков. Среди них – "Физтехпарк", "Слава" и "Калибр", рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

По ее словам, проект "День без турникетов" для молодых специалистов – это прямой путь в технологический сектор. Сотни человек каждый год трудоустраиваются в столичные компании, предварительно познакомившись с ними на экскурсиях.

В частности, на экскурсии в "Физтехпарке" посетители узнают о будущем развитии глобальной цифровой экосистемы IT-парков и о том, как молодые компании и стартапы запускают свои бизнес, а крупные корпорации делают научные открытия на площадке технопарка.

Во время экскурсии по технопарку "НТВ" гостям расскажут о крупнейшем коммерческом телеканале страны. В своей работе компания также использует инновационные технологии. В ходе мероприятия участники увидят современные студии и аппаратные комплексы.

На киностудии "Союзмультфильм" все желающие узнают о секретах создания анимационных фильмов. В тематическую программу войдут экскурсия по музею "Золотая коллекция киностудии "Союзмультфильм", просмотр анимационных фильмов и мастер-класс, на котором гости смогут вместе с мультипликаторами создать собственный мультфильм.

В рамках акции "День без турникетов" горожане также могут посетить медицинский технопарк "Мосмедпарк". В ходе экскурсии они увидят инфраструктуру и новейшие отечественные разработки. Кроме того, им покажут испытательную лабораторию для медизделий.

Другой специализированной площадкой, ориентированной на разработку новых биомедицинских технологий, является технопарк "МедтехМосква". Там создают решения для персонализированной медицины, клеточных технологий и фармацевтики. Главная особенность технопарка – наличие собственных высокотехнологичных мощностей, в том числе биобанк и GMP-производство, которые смогут увидеть участники экскурсии.

В "Сколкове" экскурсию проведут по маршруту "Профессии будущего". Гостей познакомят с наукой и инновациями, расскажут об актуальных профессиях и покажут передовые разработки компаний – резидентов "Сколкова". В рамках акции горожане увидят результаты работы специалистов – готовые решения и продукты резидентов инновационного центра.

В технопарке "Слава" все желающие попробуют себя в роли химиков, увидят процесс определения размеров частиц с использованием методики динамического светорассеивания и узнают размер наночастиц в образцах, встречающихся в повседневной жизни. Более того, на экскурсии им расскажут о влиянии ультразвуковых волн на процесс дробления наночастиц и предложат поработать с современным высокотехнологичным оборудованием.

В технопарке "Калибр" для гостей проведут экскурсию по производственным лабораториям и центрам ведущих компаний-резидентов. Они увидят, как создаются турбореактивные двигатели для сверхмалой авиации и как проектируются приспособления для металлообработки на производстве.

Помимо этого, посетители познакомятся с работой фабрики цифровой печати на ткани и крупнейшим производителей синтетических олигонуклеотидов для генетических исследований, а также встретятся с ведущими инженерами и технологами.

Для участия в акции "День без турникетов" необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

В 2025 году участниками указанной акции стали более 10 тысяч москвичей. Это на 25% больше, чем годом ранее. Для работодателей это возможность заинтересовать молодых специалистов и привлечь в коллектив квалифицированные кадры, отметил Сергей Собянин.