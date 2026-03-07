График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 11:03

Собянин: объем лучевых исследований в Москве увеличился более чем в 2 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Парк оборудования для лучевой диагностики в московских поликлиниках вырос на 20%. При этом объем лучевых исследовании увеличился более чем вдвое, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, добиться таких результатов удалось благодаря масштабному обновлению старой медтехники и закупке дополнительных современных аппаратов. Всего в столичные поликлиники поставили 242 маммографа. В результате их количество увеличилось до 251 единицы, а число исследований выросло почти в 4,7 раза.

Кроме того, в медучреждениях установили 648 рентген-аппаратов – теперь их 683 единицы, а количество исследований увеличилось в 2,4 раза; 44 аппарата МРТ – их число выросло до 47 единиц, исследований – на 62%; 49 аппаратов КТ – их количество увеличилось до 55 единиц.

Оборудование подключили к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС, уточнил градоначальник. Это позволило сделать централизованную базу хранения исследований.

Более того, после внедрения дистанционного анализа снимков с помощью сервисов с искусственным интеллектом увеличились скорость и качество обработки лучевых изображений рентгенологами Центра диагностики и телемедицины, добавил Собянин.

Ранее глава города рассказал, что медицинские роботы в столичных больницах помогают специалистам успешно выполнять лечение, а пациентам – быстрее восстанавливаться. Он уточнил, что число проведенных роботизированных операций в Москве увеличилось в четыре раза за последние пять лет.

Новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей внедрили в Москве

мэр Москвымедицинагород

