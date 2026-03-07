Жителей столицы пригласили присоединиться к акции "Московская музейная неделя"

Фото: музейное объединение "Музей Москвы"

Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице с 9 по 15 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадки, участвующие в акции, можно посетить бесплатно. Для этого понадобится оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" с использованием Mos ID.

Например, 10 марта для бесплатного посещения будут открыты все площадки Музея Москвы. В Центре Гиляровского продолжает работу выставка "Линия Гиляровского", в основе которой лежит недавно обнаруженный архив писателя, автора знаменитого сборника очерков "Москва и москвичи".

Тем временем в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ открыта выставка "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х". Она посвящена саратовским художникам первой половины XX века.

В среду, 11 марта, москвичи могут посетить музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" и познакомиться с убранством дворца Н. А. Дурасова. В музее-заповеднике "Царицыно" все желающие увидят постоянные и временные выставки, в том числе "Великолепие русского костюма" и "Индия. Ткань времени".

В четверг, 12 марта, горожан приглашают в Музей К. Г. Паустовского, посвященный биографии и творчеству писателя. Там можно увидеть фотографии и документы, книги и личные вещи Паустовского.

На следующий день москвичи могут отправиться в Дом-музей С. А. Есенина, расположенный в Большом Строченовском переулке, и в "Есенин-центр" в переулке Чернышевского.

В Доме-музее гости подробно узнают о столичном периоде в жизни и творчестве поэта, а в "Есенин-центре" увидят выставку "Черный человек. Исповедь поэта", а также диптих "Поезд № 143" и "Фронтовик Константин Есенин".

Между тем в Государственном центральном музее кино на ВДНХ работает выставка, посвященная 130-летию со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской. Гости там увидят личные вещи актрисы, редкие фотографии, кадры из фильмов и воспоминания современников.