"Победа" выполнит три рейса из ОАЭ в Москву 8 марта

Фото: depositphotos/Feverpitch

Авиакомпания "Победа" намерена выполнить три рейса из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москву 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Как уточнила компания, самолеты вылетят из Фуджейры в 19:05 по московскому времени, Аль-Мактума в 16:55 и Абу-Даби в 16:45. Они должны будут приземлиться в столичном аэропорту Внуково.

Информацию о дате, номере и времени рейса отправят на электронную почту клиентов, указанную в бронировании.

При этом все рейсы "Аэрофлота" между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены. По информации перевозчика, в Эмиратах сейчас находятся около 7,6 тысячи пассажиров "Аэрофлота". 2,7 тысячи ранее уже вернулись в Россию. Чтобы вывезти всех оставшихся россиян, авиакомпания должна будет выполнить 19 рейсов на самолетах Boeing 777.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану. Республика в ответ атаковала израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с последними событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Для скорейшего возвращения россиян домой Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов. 5 марта АТОР заявила, что страны Персидского залива покинули уже около 15,8 тысячи россиян.

