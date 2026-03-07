График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 05:57

Общество

Филиппины вводят четырехдневную рабочую неделю на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/EPA/ROLEX DELA PENA

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился с 9 марта перевести ряд государственных учреждений на сокращенный график работы. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на официальное обращение лидера государства.

Отмечается, что такое решение продиктовано необходимостью жесткой экономии энергоресурсов на фоне резкого удорожания нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Помимо изменения графика работы, Маркос-младший поручил всем государственным структурам снизить потребление электроэнергии и топлива на 10–20%, а также минимизировать количество командировок и официальных мероприятий.

В Маниле отмечают, что страна располагает накопленными запасами топлива на 60 дней, однако власти готовятся к вероятным перебоям в поставках энергоносителей из-за продолжающегося ближневосточного конфликта.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. По последним данным, в результате были повреждены 3 643 гражданских объекта, включая 3 090 жилых домов и 528 торговых центров.

В ответ Иран начал блокировать Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Это касается в том числе танкеров с нефтью.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
обществоза рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика