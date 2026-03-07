Филиппины вводят четырехдневную рабочую неделю на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/EPA/ROLEX DELA PENA

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился с 9 марта перевести ряд государственных учреждений на сокращенный график работы. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на официальное обращение лидера государства.

Отмечается, что такое решение продиктовано необходимостью жесткой экономии энергоресурсов на фоне резкого удорожания нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Помимо изменения графика работы, Маркос-младший поручил всем государственным структурам снизить потребление электроэнергии и топлива на 10–20%, а также минимизировать количество командировок и официальных мероприятий.

В Маниле отмечают, что страна располагает накопленными запасами топлива на 60 дней, однако власти готовятся к вероятным перебоям в поставках энергоносителей из-за продолжающегося ближневосточного конфликта.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. По последним данным, в результате были повреждены 3 643 гражданских объекта, включая 3 090 жилых домов и 528 торговых центров.

В ответ Иран начал блокировать Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Это касается в том числе танкеров с нефтью.