Бастрыкин: ущерб из-за теракта в "Крокусе" составил около 6 млрд рублей

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Общий имущественный ущерб из-за теракта в "Крокус Сити Холле" составил около 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, в завершенном расследовании уголовного дела указано, что в результате трагедии погибли 150 человек, еще 609 получили ранения.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар.

Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть как исполнители преступления, так и их пособники.

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта. Выяснилось, что преступление организовали украинские спецслужбы. Таким образом они рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

Прения сторон по делу в закрытом режиме начались 16 февраля. Сообщалось, что гособвинение потребовало пожизненное заключение четверым непосредственным исполнителям теракта. Для остальных 15 фигурантов запросили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.

