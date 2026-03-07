Движение поездов восстановлено на перегоне Рязань-1 – Лесок в Рязанской области

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Движение поездов на перегоне Рязань-1 – Лесок в Рязанской области восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

По информации перевозчика, специалисты завершили ремонтные работы и открыли движение по второму пути. В данный момент составы на участке курсируют по двум путям в штатном режиме.

В свою очередь, РЖД принимают необходимые меры для ввода в график задержанных поездов.

Утром 7 марта 11 пассажирских поездов следовали с опозданием на участке Рязань-1 – Лесок из-за повреждения ж/д инфраструктуры. В результате возникло отключение напряжения контактной сети. Движение составов осуществлялось по одному пути.