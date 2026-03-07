Мужчина пострадал при атаке ВСУ на соцобъект в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соцобъект в селе Мешковое Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

Пострадавший самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него была диагностирована баротравма. Врачи оказали мужчине необходимую помощь, после чего он отправился домой.

Также после удара беспилотника произошло возгорание в одном из помещений. Оно уже ликвидировано.

Ранее мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА в Самарской области. Его доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи. При этом городские объекты повреждены не были.

