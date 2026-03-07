График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 15:23

Происшествия
АГН "Москва": взрыв произошел в отделении банка в Путилкове

Взрыв произошел в отделении банка в Путилкове – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Взрыв в отделении банка произошел в городском округе Красногорск, поселке городского типа Путилково. Об этом Агентству "Москва" заявил осведомленный источник.

По словам собеседника, филиал кредитной организации расположен в доме № 7 по улице Вольная. В результате взрыва повреждено остекление и входная группа на первом этаже. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее взрыв газа, после которого последовал пожар, прогремел в 2-этажном доме в подмосковной Икше. На втором этаже вспыхнула 3-комнатная квартира, а также кровля здания по всей площади.

По данным МЧС, 3 человека пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Два человека пострадали при взрыве на юго-западе Москвы

