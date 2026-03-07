График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 14:31

Культура

"Мосбилет" показал легендарную гримерку Андрея Миронова в Театре сатиры

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Мосбилет" посетил гримерку народного артиста РСФСР Андрея Миронова и поговорил с народным артистом России Юрием Васильевым, который рассказал о сотрудничестве с актером. Его слова опубликованы на странице сервиса в МАХ.

Как отметил артист, в гримерке Миронова хранятся шандал и столик из спектакля в постановке Валентина Плучека "Женитьба Фигаро", его портреты, цветы и бюст поэта Александра Пушкина.

По словам Васильева, Миронова помнят не только те, кто видел его спектакли и фильмы, но и другие поколения.

Артист поделился, что познакомился с Мироновым во время показа в театр, когда учился на четвертом курсе Щукинского училища, после чего попал в постановку "У времени в плену", в которой Миронов играл главную роль Всеволода Вишневского.

Кроме того, Васильев вспомнил об особом ритуале актера перед выходом на сцену. За полчаса до спектакля Миронов проверял реквизит.

При этом, как заметил артист, Миронова выделяли работоспособность и умение помнить монологи персонажей и подбор музыки. Миронов служил в Театре сатиры 25 лет, его дух ощущается до сих пор, отметил Васильев.

"Я считаю, что он куда-то уехал на гастроли или на концерты, потому что он всегда здесь, он отражается в моем зеркале. Всегда перед премьерой я с ним общаюсь, разговариваю и чувствую, что он откуда-то оттуда сверху поддерживает меня. Подражать Андрею Миронову бессмысленно и бесполезно, второго Миронова нет и не будет никогда", – подчеркнул он.

Вместе с тем артист добавил, что уникальным Миронов стал благодаря таланту и уважению к зрителю.

Ранее сервис "Мосбилет" открыл продажу балетов на премьерные показы музыкального спектакля "Невиновный". Это первая совместная работа заслуженного артиста России Игоря Миркурбанова с Театром сатиры. Главную роль исполняет народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов. Он отметил сценичность данного произведения и заявил, что в пьесе присутствуют гротеск и юмор.

Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении

Читайте также


культурагород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика