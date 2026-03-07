"Мосбилет" показал легендарную гримерку Андрея Миронова в Театре сатиры

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Мосбилет" посетил гримерку народного артиста РСФСР Андрея Миронова и поговорил с народным артистом России Юрием Васильевым, который рассказал о сотрудничестве с актером. Его слова опубликованы на странице сервиса в МАХ.

Как отметил артист, в гримерке Миронова хранятся шандал и столик из спектакля в постановке Валентина Плучека "Женитьба Фигаро", его портреты, цветы и бюст поэта Александра Пушкина.

По словам Васильева, Миронова помнят не только те, кто видел его спектакли и фильмы, но и другие поколения.

Артист поделился, что познакомился с Мироновым во время показа в театр, когда учился на четвертом курсе Щукинского училища, после чего попал в постановку "У времени в плену", в которой Миронов играл главную роль Всеволода Вишневского.

Кроме того, Васильев вспомнил об особом ритуале актера перед выходом на сцену. За полчаса до спектакля Миронов проверял реквизит.

При этом, как заметил артист, Миронова выделяли работоспособность и умение помнить монологи персонажей и подбор музыки. Миронов служил в Театре сатиры 25 лет, его дух ощущается до сих пор, отметил Васильев.

"Я считаю, что он куда-то уехал на гастроли или на концерты, потому что он всегда здесь, он отражается в моем зеркале. Всегда перед премьерой я с ним общаюсь, разговариваю и чувствую, что он откуда-то оттуда сверху поддерживает меня. Подражать Андрею Миронову бессмысленно и бесполезно, второго Миронова нет и не будет никогда", – подчеркнул он.

Вместе с тем артист добавил, что уникальным Миронов стал благодаря таланту и уважению к зрителю.

Ранее сервис "Мосбилет" открыл продажу балетов на премьерные показы музыкального спектакля "Невиновный". Это первая совместная работа заслуженного артиста России Игоря Миркурбанова с Театром сатиры. Главную роль исполняет народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов. Он отметил сценичность данного произведения и заявил, что в пьесе присутствуют гротеск и юмор.

