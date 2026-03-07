Израиль начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране и Исфахане

Фото: 123RF.com/cunaplus

Израильские военнослужащие начали новую серию масштабных ударов по правительственным целям в Тегеране и Исфахане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее ВМС Ирана нанесли массированные удары при помощи беспилотников по американским объектам в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Атаке подверглись база Аль-Минхад, лагерь Аль-Адири и радиолокационные станции стратегического объекта Сдот-Миха.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

В ходе израильско-американской операции погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Согласно последним данным, число погибших мирных жителей после ударов Израиля и Соединенных Штатов достигло 1 332.