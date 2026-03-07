Сотрудники "Аэроэкспресса" раздадут 4 тыс тюльпанов в терминалах 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Аэроэкспресс" раздаст 4 тысячи красных и белых тюльпанов в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"В Международный женский день сотрудники "Аэроэкспресса" традиционно поздравят женщин с праздником и подарят им весенние цветы", – говорится в сообщении.

Поздравление пройдет в терминалах на Белорусском и Павелецком вокзалах.

С 6 марта в поездах начали звучать поздравления и пожелания от народного артиста РФ, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Евгения Герасимова и актера театра и кино Александра Петрова. Пассажиры слышат обращения во время отправления составов и по прибытии в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Ранее в терминалах "Аэроэкспресса" на Белорусском и Павелецком вокзалах, а также в аэропорту Домодедово установили почтовые ящики для поздравительных открыток к 8 Марта. Все пассажиры могут отправить открытку в эксклюзивном весеннем дизайне по России и за рубеж с 6 по 15 марта.

Специальные ящики для них располагаются на стойках информации. Для получения открытки необходимо обратиться к сотруднику стойки.

