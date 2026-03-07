Sky News: Британия начала подготовку авианосца к развертыванию на Ближнем Востоке

07 марта, 17:11Политика
Фото: ТАСС/Zuma
Великобритания приступила к подготовке авианосца Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источник.
По словам собеседника журналистов, экипаж уже предупредили о потенциальном развертывании. Однако это не значит, что авианосец отправят для усиления обороны страны в Персидском заливе и у Кипра. Но такой шаг даст премьер-министру Великобритании Киру Стармеру дополнительные возможности для его быстрого перемещения при необходимости.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне обострившегося конфликта генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявлял, что силы НАТО не будут принимать участия в военной операции против Ирана, однако позже допустил использование статьи о коллективной обороне.
