График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

07 марта, 17:11

Политика
Главная / Новости /

Sky News: Британия начала подготовку авианосца к развертыванию на Ближнем Востоке

Британия начала подготовку авианосца к развертыванию на Ближнем Востоке – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Великобритания приступила к подготовке авианосца Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источник.

По словам собеседника журналистов, экипаж уже предупредили о потенциальном развертывании. Однако это не значит, что авианосец отправят для усиления обороны страны в Персидском заливе и у Кипра. Но такой шаг даст премьер-министру Великобритании Киру Стармеру дополнительные возможности для его быстрого перемещения при необходимости.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне обострившегося конфликта генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявлял, что силы НАТО не будут принимать участия в военной операции против Ирана, однако позже допустил использование статьи о коллективной обороне.

Иран подтвердил новую волну ударов по целям США и Израиля

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

