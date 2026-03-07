График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 16:20

Первый замглавы Пятигорска Марченко арестована по делу о хищении более 117 млн руб

Фото: 123RF.соm/andreypopov

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал первого замглавы города Пятигорска Светлану Марченко по делу о хищении свыше 117 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда.

Уточняется, что ее заключили под стражу на 1 месяц 29 суток, до 5 мая. Ей предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Марченко вступила в сговор с пока неустановленными лицами и вносила недостоверные данные в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме. В итоге с одним из участников аукциона, ООО "Айди партнер", был заключен муниципальный контракт на строительство объекта "Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске".

После заключения договора Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска перевело на счет компании более 117 миллионов рублей. Впоследствии средства оказались похищены.

Ранее председателя комитета по госзаказу Дениса Толстых задержали в аэропорту "Пулково" по делу о превышении полномочий. Он собирался покинуть Санкт-Петербург. По версии следствия, в 2024 году группа работников комитета создала преступную схему, по которой нескольким компаниям предоставлялись преимущества и выигрыши в тендерах.

