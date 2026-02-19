19 февраля, 15:13Происшествия
Суд Москвы арестовал главу Минкульта Башкирии Шафикову по делу о растрате и взятке
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Басманный суд Москвы на закрытом слушании арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову по обвинению в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные инстанции.
Согласно удовлетворению требований следствия, в заключении она проведет до 17 апреля.
В рамках заседания Следственный комитет РФ, в свою очередь, официально предъявил Шафиковой обвинения согласно статьям 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере") и 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
О задержании министра культуры Башкирии стало известно утром 18 февраля. В этот же день с ней начали проводить процессуальные действия. Ходатайство об избрании меры пресечения было направлено спустя сутки.