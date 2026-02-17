Маркетолог Качалов поддержал идею онлайн-продажи товаров "18+" по биометрии

В правительстве предложили использовать биометрию для подтверждения возраста при покупке товаров с маркировкой 18+. Чем нововведение обернется для рынка и информационной безопасности потребителей, разбиралась Москва 24.

"Взрослое" – по биометрии

Правительство России рассматривает возможность внедрения обязательной проверки возраста при приобретении товаров с возрастными ограничениями через интернет. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, эти меры обсуждаются с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.





Дмитрий Григоренко вице-премьер РФ Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров "18+". В качестве одного из инструментов мы предлагаем использование единой биометрической системы.

Инициатива направлена на усиление контроля за доступом несовершеннолетних к товарам, представляющим потенциальную угрозу их безопасности. В январе 2026 года правительство включило это направление в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Среди прочего документ предусматривает разработку новых требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, приобретенных онлайн. Проверка возраста должна будет осуществляться с помощью биометрии или по паспорту, сказано там.

Ранее в России возникали ситуации, когда несовершеннолетние приобретали на маркетплейсах товары, не соответствующие их возрасту. К примеру, в Госдуме призывали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем на онлайн-площадках. По словам главы комитета по охране здоровья Сергея Леонова, в карточках таких товаров не всегда указывались возрастные ограничения.

Также парламентарий выступил за введение маркировки 18+ для конфет с таурином, которые тоже появлялись в продажах на маркетплейсах. Леонов отметил, что регулирование подобных ситуаций стоит начать именно с виртуальных платформ, а затем расширить эту практику.

Приоритет на развитие?

С просьбой о введении биометрии обращались многие интернет-продавцы, и особенно ведущие игроки рынка. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

"Сегодня онлайн продается большое количество товаров, требующих возрастных ограничений, – энергетические напитки, зажигалки, пиротехнические изделия, опасные для детей, некоторая печатная литература и другое. Поэтому прежде всего речь идет о защите подрастающего поколения от такой продукции", – отметил маркетолог.

По его мнению, со временем распространить технологию можно гораздо шире. К примеру, на вендинговые аппараты, где продаются те же энергетические напитки. Также эксперт предложил включить в оплату по биометрии рецептурные лекарства, так как некоторые больные не в состоянии дойти до ближайшей аптеки.





Игорь Качалов кандидат экономических наук, маркетолог Минусы, безусловно, есть. Обсуждаются риски кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах. Возникает вопрос о "похожих людях": например, как различить однояйцевых близнецов?

При этом он вспомнил случаи, когда биометрия путала не только близнецов, но и братьев и сестер. Кроме того, существуют и риски мошенничества из-за возможной кражи данных. Но это разовые случаи, которые не охватывают даже 1% покупок, поделился своими оценками Качалов.

Также он напомнил, что ранее в России обсуждали запуск продажи алкоголя онлайн при помощи биометрии. По мнению маркетолога, взлета продаж спиртного это не спровоцирует.

"За последние 15 лет потребление алкоголя в России снизилось примерно в два раза. Это колоссальное падение. При этом самая большая категория людей, отказавшихся от алкоголя, – молодежь до 30 лет. Поэтому онлайн-продажа спиртного, на мой взгляд, не приведет к росту потребления – оно будет планомерно уменьшаться независимо от каналов продаж", – уточнил Качалов.

В то же время руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 отметил, что риск утечки данных всегда существует – и при их сборе, и при хранении, и при использовании.

"Любые IT-решения, даже если они защищены достаточно хорошо, работают не в вакууме, а в сложной среде, взаимодействуя с другими системами и операционными платформами. Уязвимости возможны в любом из этих звеньев", – рассказал эксперт.

Кроме технических факторов, он упомянул и человеческий: в том числе низкая квалификация или неосведомленность персонала, из-за которой данные могут быть скомпрометированы ошибочно, а также целенаправленная передача сведений третьим лицам в преступных целях теми, кто имеет к ним доступ.

По словам Ульянова, теоретически чем больше организаций и людей подключено к базе данных, тем выше риски.

"Важно, чтобы вопросы информационной безопасности ставились во главу угла еще на этапе разработки, а не решались по остаточному принципу. Только при безопасном использовании технологии стоит масштабировать ее широко", – отметил он.

При этом главная проблема именно биометрических данных в том, что их невозможно "перевыпустить".





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если скомпрометирована, например, банковская карта, ее можно заблокировать и заменить. С биометрией так не получится: изображение лица или слепок голоса остаются теми же. Если злоумышленники получили доступ, они могут использовать данные в своих целях.

Он пояснил, что уровень развития искусственного интеллекта уже позволяет создавать качественные дипфейки – и видео, и особенно аудио. При этом сверхдорогих технологий или особой квалификации зачастую не требуется: существуют приложения, с помощью которых можно сгенерировать правдоподобную запись.

"Иногда достаточно 20–30 секунд оригинальной речи, чтобы создать любые диалоги или монологи. Распознать такие подделки удается не всегда. К тому же в большинстве мошеннических сценариев жертвы списывают несоответствия изображения или голоса на плохую связь, недомогание собеседника или другие особенности, что делает дипфейки вполне работоспособным инструментом", – пояснил Ульянов.

Однако эксперт обратил внимание, что в базе данных чаще хранятся не сами записи голоса или изображения, а их производные – математические модели и "слепки", необходимые для аутентификации. По словам Ульянова, это частично снижает все вышеперечисленные риски, но не исключает их полностью.

Поэтому при разработке и внедрении таких систем безопасность должна оставаться безусловным приоритетом, заключил Ульянов.

