В МВД разъяснили идею о проверке водителей на опьянение по слюне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Предложенная МВД инициатива тестировать водителей на опьянение по слюне пока является лишь проектом, вынесенным на общественное обсуждение. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в MAX.

По ее данным, МВД предлагает закрепить положения, которые предусматривают, что для предварительного выявления наркотических средств и психотропных веществ могут использоваться устройства, анализирующие образец слюны.

При этом порядок проверки на алкоголь остается прежним: для установления признаков опьянения будут применяться приборы, фиксирующие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе.

"Предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку и продолжить свой путь, а сотрудникам полиции – оперативно выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, в случаях неочевидности наличия у них характерных признаков", – добавила представитель МВД.

О том, что российских водителей могут начать тестировать на опьянение по слюне, стало известно накануне, 16 февраля. Сообщалось, что современные приборы позволят полицейским проводить экспресс-проверку водителей, особенно в случаях, когда внешние признаки опьянения неочевидны.

Отказ от проверки административной ответственности не повлечет, а сами тесты будут проводиться исключительно с согласия водителя и с обязательной видеофиксацией процесса.