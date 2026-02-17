Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:57

Транспорт

В МВД разъяснили идею о проверке водителей на опьянение по слюне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Предложенная МВД инициатива тестировать водителей на опьянение по слюне пока является лишь проектом, вынесенным на общественное обсуждение. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в MAX.

По ее данным, МВД предлагает закрепить положения, которые предусматривают, что для предварительного выявления наркотических средств и психотропных веществ могут использоваться устройства, анализирующие образец слюны.

При этом порядок проверки на алкоголь остается прежним: для установления признаков опьянения будут применяться приборы, фиксирующие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе.

"Предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку и продолжить свой путь, а сотрудникам полиции – оперативно выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, в случаях неочевидности наличия у них характерных признаков", – добавила представитель МВД.

О том, что российских водителей могут начать тестировать на опьянение по слюне, стало известно накануне, 16 февраля. Сообщалось, что современные приборы позволят полицейским проводить экспресс-проверку водителей, особенно в случаях, когда внешние признаки опьянения неочевидны.

Отказ от проверки административной ответственности не повлечет, а сами тесты будут проводиться исключительно с согласия водителя и с обязательной видеофиксацией процесса.

МВД предложило проверять водителей на алкоголь по слюне

Читайте также


транспорт

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика