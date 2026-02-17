Форма поиска по сайту

17 февраля, 17:18

Политика
Economist: в переговорной делегации Украины в Женеве зреют разногласия

СМИ сообщили о разногласиях в украинской делегации на переговорах в Женеве

Фото: depositphotos/mariakarabella

В украинской делегации на переговорах с США и РФ в Женеве зреют разногласия. Представители Киева на переговорах разделились на две коалиции, сообщает RT со ссылкой на Economist.

Крыло, возглавляемое главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), считает, что интересам страны лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США. При этом представители данной коалиции боятся, что окно возможностей для такого развития событий скоро закроется.

Другое крыло, вероятно, все еще находится под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, поэтому менее склонно к соглашению, отметили журналисты. Сам же Зеленский, по данным авторов статьи, пытается балансировать между сторонниками двух идей, имея и свои взгляды на ситуацию.

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве стартовали 17 февраля. Они пройдут в закрытом режиме и продолжатся 18-го числа.

В ходе консультаций стороны обсудят основные вопросы урегулирования, включая территории и энергетическое перемирие. Американский лидер Дональд Трамп назвал эту встречу важным дипломатическим событием.

Российская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров по Украине

