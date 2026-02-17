Форма поиска по сайту

17 февраля, 18:26

Политика
Bloomberg: в ЕС возникли разногласия по проекту 20-го пакета санкций против РФ

В ЕС возникли разногласия по проекту 20-го пакета санкций против РФ – СМИ

Фото: 123RF.com/paulgrecaud

Предложение Еврокомиссии по включению полного запрета на морские перевозки российской нефти в 20-й пакет санкций вызвало серьезные разногласия среди стран Евросоюза. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, Греция и Мальта выступили против ключевой меры пакета, предполагающей замену потолка цен на полный запрет всех услуг, связанных с морскими поставками нефти из России.

В свою очередь, Италия и Венгрия не поддержали предложение по введению санкций против грузинского порта Кулеви, а Греция и Мальта возразили против аналогичных мер в отношении индонезийского порта.

Более того, Италия и Испания сомневаются в необходимости санкций против одного из кубинских банков.

Вместе с тем журналисты подчеркивают, что у ЕК осталось мало времени для убеждения стран ЕС принять новый пакет в полном объеме.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее раскрыла, что в рамках 20-го пакета антироссийских санкций планируется изменение условий ограничений цен на нефть из России. В частности, Евросоюз внесет в черный список 43 танкера, которые перевозят российскую нефть, а также добавит в данный перечень еще 20 региональных банков.

Помимо того, документ предполагает запрет странам ЕС закупать у РФ металлы, минералы и редкоземельные элементы на общую сумму около 570 миллионов евро в год. Еще одним пунктом станет запрет на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в третьи страны, которые подозреваются в последующем реэкспорте этой техники на российскую территорию.

Сюжет: Санкции
