Жительница Кузбасса ударила ножом сожителя, который хотел увести у нее быка

Фото: 123RF.com/shmatovaphoto

Жительница Кузбасса ударила ножом сожителя, который во время ссоры хотел увести у нее быка, сообщает Кемеровский районный суд.

В паре возникла ссора, во время которой мужчина решил уйти от возлюбленной. Он собрал вещи и пошел в сарай, чтобы отвязать быка и уйти вместе с ним, однако когда он потянулся к животному – женщина нанесла удар ножом в поясницу.

После этого она убежала к своей матери, а пострадавший вытащил нож, выбросил его и последовал за ней. Скорую помощь вызвали родственники нападавшей, мужчину госпитализировали.

В суде выяснилось, что женщина навещала возлюбленного в больнице, приносила все необходимое и извинялась. Мужчина простил ее и отказался писать заявление, однако уголовное дело было доведено до суда. В результате обвиняемую признали виновной и назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Ранее в Курской области 60-летняя женщина избила своего сожителя замороженным хлебом. Драка возникла дома во время распития спиртных напитков. Она началась из-за того, что мужчина допил алкоголь, пока его спутница ненадолго отходила.

Подозреваемая до этого не раз привлекалась к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

