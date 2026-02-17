Макрон оставил жену в одиночестве на выходе из самолета в Индии

Фото: Getty Images/AFP/Ludovic MARIN

Президент Франции Эммануэль Макрон оставил в одиночестве супругу Брижит на выходе из самолета в Индии, сообщает газета "Известия".

Инцидент произошел, когда французский лидер прибыл в индийский аэропорт. После того как двери лайнера открылись, Макрон показался на выходе, потом резко вернулся в салон, из-за чего его жена осталась одна у открытого люка. Через некоторое время он снова вышел из самолета и начал спуск по трапу вместе с супругой.

Видеозапись момента опубликовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо и задался вопросом, что именно произошло в самолете.

Президент Франции ранее выступил перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с лопнувшим сосудом в глазу. В Сети иронично предположили, что Макрон мог вновь стать жертвой домашнего насилия. Сам глава государства попытался оправдаться тем, что его внешность можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года".

После этого Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце. Он пояснил, что они связаны с "незначительной проблемой". Кроме того, в Сети высмеяли появление французского президента в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Затем Макрона высмеял британский премьер-министр Кир Стармер. Он опубликовал в своем аккаунте в TikTok видео, где он изображает французского лидера. В описании Стармер отметил аккаунт Макрона и написал Talk to me, Goose ("Поговори со мной, Гусь"). Комментарий является отсылкой к фильму "Лучший стрелок", где главный герой носит очки-авиаторы.

