Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 20:15

Политика

Эпштейн упоминал в своих переписках "бойфренда" Макрона

Фото: ТАСС/EPA/BENOIT TESSIER / POOL

Финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках якобы бойфренда (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы минюста США.

Уточняется, что Эпштейн писал о фотографии бойфренда Макрона одному из своих собеседников. На что тот выразил удивление из-за того, что на снимке изображен солдат.

"Это придает новый смысл фразе: "Я прикрою твою спину". Или: "Помни, французы стоят за твоей спиной", – отшутился в переписке Эпштейн.

Кроме того, финансист писал, что ему показали другие пикантные детали.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Его обвинили в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. При этом утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика