Эпштейн упоминал в своих переписках "бойфренда" Макрона

Фото: ТАСС/EPA/BENOIT TESSIER / POOL

Финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках якобы бойфренда (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы минюста США.

Уточняется, что Эпштейн писал о фотографии бойфренда Макрона одному из своих собеседников. На что тот выразил удивление из-за того, что на снимке изображен солдат.

"Это придает новый смысл фразе: "Я прикрою твою спину". Или: "Помни, французы стоят за твоей спиной", – отшутился в переписке Эпштейн.

Кроме того, финансист писал, что ему показали другие пикантные детали.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Его обвинили в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. При этом утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.