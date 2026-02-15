Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 09:08

Общество
Главная / Новости /

Юрист Земскова: пожаловаться на антисанитарию у соседей можно в Роспотребнадзор

Юрист рассказала, куда пожаловаться на антисанитарию у соседей

Фото: depositphotos/ginasanders

Пожаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции. Об этом РИА Новости заявила юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова.

Она уточнила, что нарушая санитарные нормы, жилец не просто ведет себя неаккуратно, он игнорирует прямые требования Жилищного кодекса России и ставит под угрозу интересы всех соседей. Кроме того, антисанитария создает угрозу распространения инфекций, запахов, насекомых и грызунов.

Согласно действующему законодательству, за антисанитарию гражданам грозит штраф до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц – до 20 тысяч.

Если соседи нарушают правила и не соблюдают требования ЖК РФ, то необходимо собрать доказательства – фотографии, видеозаписи, акт от управляющей компании – и направить жалобу в Роспотребнадзор и участковому полиции, сказала юрист.

В случае, если беспорядок стал хроническим и невыносимым для окружающих, граждане могут обратиться в суд. Там можно требовать не только наведение порядка, но и в крайних ситуациях принудительного выселения нарушителя, добавила собеседница агентства.

Ранее в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за нарушение санитарных норм в квартирах. Думский депутат Сергей Колунов сказал, что действующие штрафы не менялись с 2008 года и слишком низки. Это позволяет нарушителям игнорировать санитарные правила и создавать проблемы соседям, считает он.

Россиян предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за рисунки в лифте

Читайте также


общество

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика