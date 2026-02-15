Юрист Земскова: пожаловаться на антисанитарию у соседей можно в Роспотребнадзор

Фото: depositphotos/ginasanders

Пожаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции. Об этом РИА Новости заявила юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова.

Она уточнила, что нарушая санитарные нормы, жилец не просто ведет себя неаккуратно, он игнорирует прямые требования Жилищного кодекса России и ставит под угрозу интересы всех соседей. Кроме того, антисанитария создает угрозу распространения инфекций, запахов, насекомых и грызунов.

Согласно действующему законодательству, за антисанитарию гражданам грозит штраф до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц – до 20 тысяч.

Если соседи нарушают правила и не соблюдают требования ЖК РФ, то необходимо собрать доказательства – фотографии, видеозаписи, акт от управляющей компании – и направить жалобу в Роспотребнадзор и участковому полиции, сказала юрист.

В случае, если беспорядок стал хроническим и невыносимым для окружающих, граждане могут обратиться в суд. Там можно требовать не только наведение порядка, но и в крайних ситуациях принудительного выселения нарушителя, добавила собеседница агентства.

Ранее в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за нарушение санитарных норм в квартирах. Думский депутат Сергей Колунов сказал, что действующие штрафы не менялись с 2008 года и слишком низки. Это позволяет нарушителям игнорировать санитарные правила и создавать проблемы соседям, считает он.