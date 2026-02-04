В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Штрафы за нарушение санитарных норм в квартирах могут вырасти в 10 раз. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам депутата, штрафы для граждан могут увеличиться до 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП – до 10–20 тысяч, а для компаний – до 100–200 тысяч рублей. В настоящее время они составляют от 500 рублей до 1 тысячи, от 1 до 2 тысяч и от 10 до 20 тысяч рублей соответственно.

Колунов подчеркнул, что действующие штрафы по статье 6.4 КоАП РФ не менялись с 2008 года и слишком низки. Это, по его мнению, позволяет нарушителям игнорировать санитарные правила и годами создавать проблемы соседям.

Отмечается, что новый законопроект направлен на решение затяжных конфликтов в многоквартирных домах и находится в стадии проработки.

Ранее в ГД предложили обязать застройщиков устанавливать камеры во всех лифтах. Авторы инициативы считают, что видеонаблюдение служит обеспечению безопасности жильцов и сохранности оборудования, а также помогает бороться с актами вандализма, которые регулярно совершаются в лифтах.