Лавров назвал теракт против генерал-лейтенанта Алексеева желанием Киева сорвать переговоры

Фото: Москва 24

Теракт против генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева подтвердил нацеленность Киева на срыв переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

По словам Лаврова, Украина готова сделать все, чтобы убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования. В это же время глава МИД не стал делать прогноз, как покушение на генерал-лейтенанта может повлиять на последующие переговоры.

"Это не моя функция, это будет решать руководство нашей страны", – передает ТАСС слова главы МИД.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По предварительной версии, неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся. Сотрудника Минобороны оперативно доставили в больницу.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Столичная прокуратура также взяла расследование дела на контроль.

