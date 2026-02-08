Сергей Собянин поздравил московских исследователей с Днем российской науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в своем канале в мессенджере МАХ столичных ученых и исследователей с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

"Граждане России по праву гордятся прорывными достижениями многих поколений отечественных ученых", – написал он.

Собянин назвал Москву крупнейшим центром фундаментальных исследований и прикладных разработок. По словам мэра столицы, в последние годы в мегаполисе создали большое число новых адресов науки и инноваций, среди которых Национальный космический центр, инновационный научно-технологический центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова "Воробьевы горы", технопарки и лаборатории в университетах и научно-исследовательских институтах.

Собянин подчеркнул, что связующим звеном между наукой, бизнесом и государством является Московский инновационный кластер.

"Спасибо ученым, исследователям и научным работникам столицы за талант и творчество, целеустремленность и энтузиазм. За большой вклад в развитие России и нашего замечательного города", – добавил он, пожелав здоровья, благополучия и стремления к новым открытиям.

Ранее Собянин сообщил, что кластер "Ломоносов" стал ключевой площадкой для создания передовых технологий, обеспечив серьезный рост инвестиций, числа разработок и выручки резидентов. В нем расположились лаборатории, конструкторские бюро, испытательные центры и офисы 78 компаний-резидентов, в которых работают более 2 тысяч ученых и специалистов. За 3 года существования кластера резиденты вложили в исследования и разработки свыше 7,5 миллиарда рублей.

