10 февраля, 12:24

Мэр Москвы

Собянин заявил, что госслужащий должен быть борцом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Госслужащий должен быть борцом. Такое заявление сделал Сергей Собянин на пленарной сессии в ходе Международного конгресса государственного управления – 2026.

Мэр Москвы считает, что для управленца более высокого уровня необходимо понимание стратегии и стремление воплотить ее в жизнь. Человек должен желать этой работы и достижения результатов, не боясь конфликтов, подчеркнул Собянин.

"Он должен быть борцом. Вообще государственный служащий, нормальный, который ведет вперед и реформирует, он боец", – сказал градоначальник.

Он уточнил, что госслужба для тех людей, которые хотят быть полезными обществу, потому что необходимо соответствовать ожиданиям граждан. Чиновник не идет в атаку с автоматом, но каждый день должен совершать подвиг, подчеркнул мэр.

"Соответствовать запросу жителей, быть героем каждый день на своей службе – это очень сложно, правда", – добавил глава города.

Ранее Собянин сообщил, что его команда работает по принципам свободы и ответственности, что позволяет добиться быстрого результата в госуправлении. Он указал, что у всех госслужащих есть свои амбиции и желания, поэтому им нужно давать возможность показать таланты, помогать и направлять.

Чеснаков: стратегия Собянина имеет поддержку на самом высоком уровне

мэр Москвыполитика

