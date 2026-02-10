Песков: Россия заметила заявление Фидана о ядерном оружии для Турции

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Москва обратила внимание на высказывания министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о возможном вступлении в ядерную гонку. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Фидан сделал соответствующее заявление после того, как ему задали вопрос о возможном появлении ядерного оружия у Ирана. Тогда он сообщил, что Турция будет вынуждена вступить в гонку ядерных вооружений, если у кого-то в регионе будет такое оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не верит в отказ Ирана от планов по созданию ядерного оружия. Глава Белого дома рассказал, что представители американской и иранской сторон проводят серьезные переговоры. Он выразил надежду, что Тегеран согласится на выработку приемлемых для Вашингтона решений.

При этом администрация Трампа не исключает возможность применения военной силы в отношении Ирана, однако только в крайнем случае. По словам вице-президента страны Джей Ди Вэнса, подход Белого дома к иранскому вопросу является многоступенчатым. Он уточнил, что американский лидер намерен исчерпать все возможные дипломатические и политические инструменты, прежде чем рассматривать силовой вариант.