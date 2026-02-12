Перенесшая вирус Нипах медсестра умерла от остановки сердца в Индии

Фото: depositphotos/belchonock

Переболевшая вирусом Нипах 25-летняя медсестра скончалась от остановки сердца в частной больнице индийского штата Западная Бенгалия. Об этом пишет NDTV со ссылкой на государственный департамент здравоохранения.

Уточняется, что в конце января ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Представитель ведомства заявил СМИ, что после выздоровления у девушки начались множественные осложнения.

Иммунитет медсестры ослабило также то, что она длительное время была в коме. Более того, у нее развилась инфекция легких, говорится в материале. Девушка пыталась прийти в сознание и двигать конечностями, но внезапно ее состояние ухудшилось, а через время она скончалась.

Ранее из-за вируса Нипах в Индии на домашний карантин отправили около 100 человек. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при этом оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. Позже в ведомстве отметили, что завозных случаев вируса на территории России не было зарегистрировано.