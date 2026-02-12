Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 17:45

В мире

Перенесшая вирус Нипах медсестра умерла от остановки сердца в Индии

Фото: depositphotos/belchonock

Переболевшая вирусом Нипах 25-летняя медсестра скончалась от остановки сердца в частной больнице индийского штата Западная Бенгалия. Об этом пишет NDTV со ссылкой на государственный департамент здравоохранения.

Уточняется, что в конце января ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Представитель ведомства заявил СМИ, что после выздоровления у девушки начались множественные осложнения.

Иммунитет медсестры ослабило также то, что она длительное время была в коме. Более того, у нее развилась инфекция легких, говорится в материале. Девушка пыталась прийти в сознание и двигать конечностями, но внезапно ее состояние ухудшилось, а через время она скончалась.

Ранее из-за вируса Нипах в Индии на домашний карантин отправили около 100 человек. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при этом оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. Позже в ведомстве отметили, что завозных случаев вируса на территории России не было зарегистрировано.

Туристов предупредили о вирусе Нипах в Индии

Читайте также


за рубежом

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика