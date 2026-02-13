SCMP: часы стоимостью более 38 тыс долларов похитили у пассажира рейса Абу-Даби – Гонконг

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

Часы, которые стоят более 38 тысяч долларов, похитили у пассажира рейса Абу-Даби – Гонконг. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, мужчина спрятал часы в рюкзак, который находился в отделении для ручной клади. В результате полиция специального административного района КНР Гонконга арестовала 40-летнюю местную жительницу и 32-летнего мужчину с материкового Китая.

Во время расследования злоумышленники будут находиться под стражей. Журналисты также выяснили, что за первые 10 месяцев 2024 года в Гонконге было выявлено 169 случаев кражи вещей из самолетов на прибывающих рейсах. Ущерб от этих действий составил 4,3 миллиона гонконгских долларов (более 550 тысяч долларов США).

Ранее уборщица с мужем украла более 7,4 миллиона рублей из квартиры своей заказчицы на юго-западе Москвы. Как выяснили правоохранители, 52-летняя подозреваемая обнаружила в квартире москвички крупную сумму денег во время одной из уборок.

Злоумышленница также привлекла к преступлению своего 65-летнего мужа, которому передала ключи от входной двери. После кражи они отправились в Санкт-Петербург, чтобы создать себе алиби. Через некоторое время супруги вернулись в столицу, где их и задержали. Возбуждено дело по статье "Кража".