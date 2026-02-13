Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 10:36

Происшествия
Главная / Новости /

SCMP: часы стоимостью более 38 тыс долларов похитили у пассажира рейса Абу-Даби – Гонконг

Часы стоимостью более 38 тыс долларов похитили у пассажира рейса Абу-Даби – Гонконг

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

Часы, которые стоят более 38 тысяч долларов, похитили у пассажира рейса Абу-Даби – Гонконг. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, мужчина спрятал часы в рюкзак, который находился в отделении для ручной клади. В результате полиция специального административного района КНР Гонконга арестовала 40-летнюю местную жительницу и 32-летнего мужчину с материкового Китая.

Во время расследования злоумышленники будут находиться под стражей. Журналисты также выяснили, что за первые 10 месяцев 2024 года в Гонконге было выявлено 169 случаев кражи вещей из самолетов на прибывающих рейсах. Ущерб от этих действий составил 4,3 миллиона гонконгских долларов (более 550 тысяч долларов США).

Ранее уборщица с мужем украла более 7,4 миллиона рублей из квартиры своей заказчицы на юго-западе Москвы. Как выяснили правоохранители, 52-летняя подозреваемая обнаружила в квартире москвички крупную сумму денег во время одной из уборок.

Злоумышленница также привлекла к преступлению своего 65-летнего мужа, которому передала ключи от входной двери. После кражи они отправились в Санкт-Петербург, чтобы создать себе алиби. Через некоторое время супруги вернулись в столицу, где их и задержали. Возбуждено дело по статье "Кража".

Домработница вместе с мужем ограбила квартиру в Бутове

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика