Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 21:42

Спорт

Овечкин назвал невосполнимой утратой смерть своего первого тренера Филиппова

Фото: ТАСС/AP

Российский нападающий Александр Овечкин заявил, что потеря его первого тренера и крестного Александра Филиппова стала для него невосполнимой утратой. Слова хоккеиста приводит телеграм-канал его команды.

"Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда "Динамо", чемпион мира", – заявил спортсмен.

Он принес свои соболезнования родным и близким Филиппова.

Филиппов ушел из жизни 13 февраля в возрасте 75 лет. В составе московского "Динамо" он становился двукратным обладателем Кубка СССР в 1972 и 1976 годах и многократным призером чемпионатов страны.

В 1975 году в составе сборной СССР он завоевал титулы чемпиона мира и Европы. После завершения карьеры Филиппов продолжил работу в системе "Динамо" в качестве тренера.

Читайте также


спорт

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика