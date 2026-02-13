Овечкин назвал невосполнимой утратой смерть своего первого тренера Филиппова

Фото: ТАСС/AP

Российский нападающий Александр Овечкин заявил, что потеря его первого тренера и крестного Александра Филиппова стала для него невосполнимой утратой. Слова хоккеиста приводит телеграм-канал его команды.

"Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда "Динамо", чемпион мира", – заявил спортсмен.

Он принес свои соболезнования родным и близким Филиппова.

Филиппов ушел из жизни 13 февраля в возрасте 75 лет. В составе московского "Динамо" он становился двукратным обладателем Кубка СССР в 1972 и 1976 годах и многократным призером чемпионатов страны.

В 1975 году в составе сборной СССР он завоевал титулы чемпиона мира и Европы. После завершения карьеры Филиппов продолжил работу в системе "Динамо" в качестве тренера.