TNI: Польша и Литва могут создать совместный полигон в Сувалкском коридоре

Фото: 123RF.com/buurserstraat386

Польша и Литва планируют создать совместный трансграничный учебный полигон в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области. Об этом сообщило издание The National Interest.

"(Полигон. – Прим. ред.) фактически превратит Сувалкский коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками", – говорится в материале.

Регион называют "ахиллесовой пятой" Альянса. По данным СМИ, в конце января президент Литвы Гитанас Науседа предложил укрепить здесь безопасность.

Прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пригрозил России "разрушительным" ответом в случае блокирования Сувалкского коридора. По словам Рютте, Альянс регулярно обрабатывает множество различных сценариев к ответу на любую "угрозу".

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные слова недальновидными и провокационными. По словам депутата, любые угрозы в адрес России лишь повышают уровень напряженности и риски глобального противостояния.