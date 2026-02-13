Форма поиска по сайту

13 февраля, 21:04

Культура

Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из колонии

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Актер Михаил Ефремов впервые после выхода по условно-досрочному освобождению принял участие в предпремьерном прогоне спектакля "Без свидетелей" в театре Мастерская "12". Об этом сообщили РБК в пресс-службе учреждения.

В постановке по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля" Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Герои спектакля приходятся друг другу бывшими супругами, случайно оказавшимися наедине спустя годы после расставания. Премьера назначена на 25 и 26 марта.

Адвокат актера Юрий Падалко сообщил, что Ефремов планирует вернуться к творческой карьере и продолжить лечение хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.

В свою очередь, режиссер Никита Михалков отметил, что актер сумел переосмыслить многие вещи и его работа в театре принесет пользу как самому артисту, так и коллективу.

В июне 2020 года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель фургона. Пресненский суд приговорил артиста к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года актер вышел на свободу по УДО.

Ефремов стал актером театра "Мастерская 12" в 2025 году. Михалков рассказал, что актер лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность.

