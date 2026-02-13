Форма поиска по сайту

13 февраля, 18:41

Политика

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик, а также о создании механизмов блокировки соответствующих онлайн-ресурсов. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель председателя комитета нижней палаты по информационной политике, IТ и связи Андрей Свинцов.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 7 Федерального закона "О рекламе", дополнив ее пунктом, касающимся услуг оккультно-магического характера. Законопроект зарегистрирован под номером № 901048-8.

Инициатива направлена на ограничение продвижения эзотерических предложений в СМИ и интернете, а также на развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, предлагающих такие услуги.

Ранее зампред Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что мистические шоу наподобие "Битвы экстрасенсов" нужно запретить в России, так как они оказывают потенциальное влияние на совершение резонансных преступлений. Депутат считает, что в развлекательном формате распространяются деструктивные идеи.

политикаобщество

